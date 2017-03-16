Сергей Карасев: "В США реально считают, что у нас круглый год зима и медведи на улицах"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев в интервью RT рассказал о предрассудках американцев по отношению к России. Также он отметил, что однажды журналист в США спросил у него про медведей на улицах.

– Какие самые распространенные заблуждения у американцев по поводу России, на ваш взгляд?

– Их очень много. Американцы боятся лететь в Россию. Многие вообще не выезжали за пределы страны, не говоря уже о трансатлантических перелётах и путешествиях в Европу. И им особенно страшно куда-то выбраться, потому что в новостях постоянно пудрят мозги. В США реально считают, что у нас круглый год зима и на улицах медведи. Ещё они уверены в том, что у нас идёт война, потому что по телевизору слова "Россия" и "военные действия" звучат зачастую вместе. Но стоит кому-то один раз побывать, как он отбрасывает все стереотипы. Понимает, что тут тоже хорошо.

– Какие самые глупые вопросы о России приходилось слышать от журналистов?

– Про медведей был вопрос, на который я в шутку ответил, что да, действительно разгуливают. Интересовались и про зиму, и после этого искренне удивлялись, что в России тоже есть лето и бывает жара под 30 градусов.

– Многих удалось переубедить?

– Да, некоторые мои знакомые даже съездили и посмотрели Европу с Россией. Может, потихоньку американцы начнут понимать, что Россия не такая уж и плохая страна.