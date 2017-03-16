Сергей Карасев: "Спорт в Америке – это большой бизнес. Если тщательнее пытаться искать допинг, люди лишатся заработка"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев в интервью RT отметил, что многие игроки в НБА употребляют легкие наркотики. Также он признал, что в Штатах антидопинговые службы зачастую действительно лояльны к профессиональным спортсменам.
– Громких случаев применения запрещенных препаратов по эту сторону океана в баскетболе почти не было. А как обстоят дела в США? Ведь не секрет, что многие звезды пренебрегают правилами: курят травку и балуются легкими наркотиками. Сталкивались с этим?
– Это не секрет. И все, кто тщательно следит за НБА, говорят об этом постоянно. Думаю, в Европе такая же ситуация. В Америке даже проводят семинары перед сезоном, где рассказывают о вреде запрещенных веществ. Думаю, в этом плане стоит ужесточить правила.
– Как думаете, почему USADA не шерстит профессиональные лиги на этот предмет и почти никого не дисквалифицирует?
– Спорт в Америке – это большой бизнес. Он приносит огромные прибыли и владельцам клубов, и организаторам соревнований, и руководителям лиг. Если тщательнее пытаться искать допинг, то люди лишатся заработка. Но на площадке же все равны. Думаю, этим и прекрасна НБА, что в ней все всегда на позитиве.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/368579-amerikancy-rossiya-voina-karasev-intervyu
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С точностью до наоборот: в США спорт – частный бизнес, все многочисленные участники которого следят друг за другом, чтобы не нарушались правила. Поэтому там оборот анаболиков контролируется также строго, как оборот героина и др. подобных лекарств. В США даже владение анаболиком без наличия рецепта врача, подтверждающего легальность владения – уголовное преступление, наказываемое вплоть до нескольких лет тюрьмы.
20:09