Сергей Карасев: "Спорт в Америке – это большой бизнес. Если тщательнее пытаться искать допинг, люди лишатся заработка"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев в интервью RT отметил, что многие игроки в НБА употребляют легкие наркотики. Также он признал, что в Штатах антидопинговые службы зачастую действительно лояльны к профессиональным спортсменам.

– Громких случаев применения запрещенных препаратов по эту сторону океана в баскетболе почти не было. А как обстоят дела в США? Ведь не секрет, что многие звезды пренебрегают правилами: курят травку и балуются легкими наркотиками. Сталкивались с этим?

– Это не секрет. И все, кто тщательно следит за НБА, говорят об этом постоянно. Думаю, в Европе такая же ситуация. В Америке даже проводят семинары перед сезоном, где рассказывают о вреде запрещенных веществ. Думаю, в этом плане стоит ужесточить правила.

– Как думаете, почему USADA не шерстит профессиональные лиги на этот предмет и почти никого не дисквалифицирует?

– Спорт в Америке – это большой бизнес. Он приносит огромные прибыли и владельцам клубов, и организаторам соревнований, и руководителям лиг. Если тщательнее пытаться искать допинг, то люди лишатся заработка. Но на площадке же все равны. Думаю, этим и прекрасна НБА, что в ней все всегда на позитиве.