Сергей Карасев: "С американцами часто не о чем говорить"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев в интервью RT отметил, что поддерживает отношения с иностранцами, с которыми играл в НБА. Также он отметил, что в Европе ему легче поддерживать форму, чем было в США.

– С кем из звезд НБА продолжаете поддерживать отношения?

– В основном с иностранцами. Не хочу никого обидеть, но с американцами часто не о чем говорить. У нас разный менталитет, интересы никак не сходятся. Пять минут говоришь про баскетбол, пять минут про машины, и все.

– Многие интересуются, насколько вы прибавили в весе с того момента, как улетели за океан?

– У меня было 85 кг, а сейчас 96 кг. Получается, плюс 11 кг. Думаю, стоит еще прибавить рабочего веса.

– Тяжело ли было поддерживать форму? Ведь в Америке нагрузки совсем другие.

– Сложно поддерживать тонус, когда ты мало играешь. В НБА матчи почти каждый день, постоянные перелеты, и на тренировочный процесс уходит мало времени. Нам, молодым игрокам, оставалось играть "два на два", "три на три". Во время сезона физически не хватит сил между матчами, поэтому приходилось самому заниматься, просить тренеров уделить время. В Европе в этом плане легче.