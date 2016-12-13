09:34 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Сергей Карасев: "Мозгов еще сможет прибавить в этом сезоне"

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Защитник "Зенита" Сергей Карасев доволен своим возвращением в Россию из НБА. Также он считает, что его соотечественник Тимофей Мозгов, продолжающий играть за океаном за "Лейкерс", еще прибавит по ходу этого сезона.

– Впечатления от возвращения в Россию из НБА очень хорошие, - цитируют "Известия" Карасева. - У нас отличные болельщики, дружный коллектив, огромная поддержка со стороны руководства "Зенита". К тому же я вернулся в родной город, наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в Санкт-Петербурге. В игровом плане у меня не было проблем с адаптацией. Со многими ребятами я знаком еще со времен совместной игры за подмосковный "Триумф". Единственный минус, меня немного подкосила травма.

– Следите за выступлением Тимофея Мозгова в НБА?

– Он использует все шансы, которые ему дают. Регулярно выходит в стартовой пятерке, исправно набирает очки. Мне кажется, что он еще сможет прибавить в этом сезоне. Желаю ему удачи и здоровья. Надеюсь, что новая команда Тимофея сможет пробиться в плей-офф.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651167

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