Сергей Елевич: "Не ожидал, что "Кливленд" проиграет в четырех матчах"

Бывший наставник мужской сборной России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал победу "Голден Стэйт" над "Кливлендом" в финале НБА в четырех матчах. По его словам, он очень удивлен результатом.

- Для меня итог финальной серии стал неожиданным. Сказать, что я удивлен – ничего не сказать, – отметил Елевич. – Понятно, что у Леброна были проблемы, но только он и играл. А где же другие? Где тот же Кайл Корвер, который в последних матчах ничего не забил, где Кевин Лав, один из самых подбирающих игроков лиги?

Против него, кстати, великолепно сыграл Андре Игуодала, участие которого в финальной серии было под вопросом. А он в защите отработал замечательно, не давал Лаву сделать ничего, грамотно отсекал. Из таких мелочей и складывается результат. Но все же я думал, что сыграют минимум шесть матчей.

Леброн тянул на MVP, отыграл отлично, но остальных игроки "Голден Стэйт" просто отключили от получения мяча, от подборов. Чемпионы удивили меня тем, что здорово сыграли в защите. Я, честно, такого не ожидал. С какой самоотдачей они действовали! Кто бы ни находился на площадке, отрабатывали по полной, даже Карри. Я уж не говорю про Дюранта, которого, кажется, один в один невозможно обыграть. Такое ощущение, что у него руки раскладные.

Что мне нравится в НБА, там никогда нельзя предположить, что однозначно победит команда, которая выглядит вроде бы сильнее других. В завершившемся сезоне многие порадовали хорошей игрой. Мы должны понимать, что там продукт, который делают постоянно, а не тот, который уже создан и будет неизменным на года.

Будет ли "Голден Стэйт" командой-династией? Выглядит именно так, они превращаются в настоящую машину для результата. Но мне бы не хотелось, чтобы они доминировали постоянно. Хочется увидеть что-то другое. Тем более, хороших игроков там очень много. (Андрей ШИТИХИН)