Сергей Быков: "В финальной серии НБА все решил первый матч"

Экс-капитан, а ныне тренер сборной России Сергей Быков поделился мнением об убедительной победе "Голден Стэйт" над "Кливлендом"​ в финале НБА (4-0 в серии).

– "Голден Стэйт" показал действительно чемпионскую игру, тут вариантов нет, – отметил Быков. – Но ошибка или невнимательность Джей Ар Смита в концовке первого матча сломала всю серию. Уверен, победи "Кливленд" в том матче, весь финал сложился бы иначе. Хотя все же выход в финал для них – это потолок, поскольку по ходу сезона их колбасило сильно.

Думаю, теперь самое интересное – останется ли все же Леброн в "Кливленде" или продолжит идти к титулам в другом клубе, что наиболее вероятно. Все-таки нынешний "Кливленд" собирался под него, а сам Леброн показывал игру сумасшедшую. Другой разговор, что у "Голден Стэйт" было намного больше вариантов в каждом матче. В спорте все просто, результат определяет все. (Андрей ШИТИХИН)