Сделка по продаже Прохоровым акций "Бруклина" будет закрыта до 25 февраля

Российский бизнесмен, владелец "Бруклина" Михаил Прохоров завершит сделку по продаже части акций клуба соучредителю компании Alibaba Group Джозефу Цаю до 25 февраля, утверждает The Nets Daily. Речь идет о передаче прав на 49 процентов акций "Нетс", стоимость этого пакета оценивается в 1,13 миллиарда долларов.

Отмечается, что Прохоров останется основным и действующим владельцем клуба до 2022 года с условием того, что Цай сможет выкупить контрольный пакет акций "Бруклина". В сделку между российским и китайским бизнесменами не входит продажа домашней арены "Нетс", основная доля которой принадлежит Прохорову.