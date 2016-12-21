"Сан-Антонио" в гостях победил "Хьюстон", "Кливленд" в овертайме обыграл "Милуоки"

"Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победил "Хьюстон" со счетом 102:100. Самым результативным в составе "шпор" стал Кавай Леонард – 21 очко. В составе хозяев площадки дабл-дабл (31 очко и 10 подборов) на счету Джеймса Хардена.

"Кливленд" одержал гостевую победу в овертайме над "Милуоки" - 114:108.

"Орландо" также в овертайме взял верх над "Майами" (136:130 2ОТ), а "Бостон" в дополнительное время победил "Мемфис" (112:109 ОТ)

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Сан-Антонио" – 100:102 (24:26, 21:26, 33:19, 22:31)

Х: Харден (31 + 10 подборов), Ариза (16).

С: Леонард (21), Олдридж (17 + 10 подборов).

"Милуоки" – "Кливленд" – 108:114 ОТ (27:35, 26:22, 25:27, 22:16, 8:14)

М: Паркер (30 + 9 подборов), Адетокумбо (27 + 14 подборов).

К: Джеймс (34 + 12 подборов + 7 передач), Ирвинг (28), Томпсон (10 + 12 подборов).

"Майами" – "Орландо" - 130:136 2ОТ (28:27, 36:30, 25:28, 20:24, 9:9, 12:18)

М: Уайтсайд (32 + 17 подборов), Драгич (19).

О: Фурнье (26), Ибака (20).

"Мемфис" – "Бостон" – 109:112 ОТ (22:15, 23:16, 26:31, 26:35, 12:15)

М: Марк Газоль (24), Конли (19).

Б: Томас (44), Хорфорд (17 + 14 подборов).