"Сан-Антонио" уступил "Мемфису" в овертайме, несмотря на 43 очка Леонарда

"Мемфис" взял верх над "Сан-Антонио" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА со счетом 110:108. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. Эта победа позволили "Гризлиз" сравнять счет в серии – 2-2. Самым результативным игроком встречи стал форвард уступившего "Сперс" Кавай Леонард, набравший 43 очка.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Мемфис" – "Сан-Антонио" – 110:108 ОТ (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)

М: Конли (35), М. Газоль (16 + 12 подборов), Грин (14).

С: Леонард (43), Паркер (22), Олдридж (13).

Счет в серии – 2-2 (82:111, 82:96, 105:94)