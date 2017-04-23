06:11 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Сан-Антонио" уступил "Мемфису" в овертайме, несмотря на 43 очка Леонарда

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"Мемфис" взял верх над "Сан-Антонио" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА со счетом 110:108. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. Эта победа позволили "Гризлиз" сравнять счет в серии – 2-2. Самым результативным игроком встречи стал форвард уступившего "Сперс" Кавай Леонард, набравший 43 очка.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Мемфис" – "Сан-Антонио" – 110:108 ОТ (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)

М: Конли (35), М. Газоль (16 + 12 подборов), Грин (14).

С: Леонард (43), Паркер (22), Олдридж (13).

Счет в серии – 2-2 (82:111, 82:96, 105:94)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Самый унылый чемпион...

итак, Мемфис одержал другую победу престижа...еще 2 победы престижа и пенсионеры поедут на отдых во Флориду!)

19:41

alpod

Следующие игры мишки в гостях - дома выигрывают и всё....САС на покой...

12:05

khi

Попович конечно гений, если бы не выстроенная им игра то вероятнее всего с таким составом боролись бы за надцатые места. Но в ПО где должны проявлять себя лидеры, оказалось просто не кому тянуть. Вот и прихадится Каваю включать "расса" и пахать на обоих концах площадки, а поддержать его не кому, Ману вообще в этой серии еще очки не набирал, играет пока Тони но припоминая прошлый ПО как только игра пойдет быстрее (а Мем самая медленная команда) и он боюсь потухнет.

08:46

БигБосс

Тони проснулся - 22, зато Грин и Ману заснули.

07:52

khi

По ходу ГСВ пройдет до большого финала вообще по "зеленке"(((. Наверное зря СА изменило своим принципам и взяло на роль 2-й звезды готового игрока, не Олдриджу ни СА это вистов не прибавило.

07:08