"Сан-Антонио" уступил "Голден Стэйт" и потерпел четвертое поражение кряду

"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" со счетом 112:92 в матче регулярного чемпионата НБА. "Уорриорз" победили во второй раз подряд, "Шпоры" потерпели четвертое поражение кряду.

В составе победителей 27 очков на свой счет записал Клэй Томпсон, 24 балла и 8 подборов у Кевина Дюранта. У "Сан-Антонио" дабл-дабл на счету Ламаркуса Олдриджа (24 + 10 подборов), 16 очков набрал Кайл Андерсон.

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович был вынужден покинуть скамейку команды за второй технический фол за 4 минуты до конца встречи. Наставник "Шпор" в агрессивной манере выразил свое недовольство арбитру встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" – "Голден Стэйт" – 92:112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)

С-А: Олдридж (24 + 10 подборов), Андерсон (16), Газоль (11)

Г-С: Томпсон (27), Дюрант (24 + 8 подборов), Карри (21 + 8 подборов)

Тренера "Сан-Антонио" удалили со скамейки за споры с арбитром. Видео