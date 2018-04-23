"Сан-Антонио" сократил отставание в серии с "Голден Стэйт", несмотря на 34 очка Дюранта

"Сан-Антонио" на своей площадке обыграл "Голден Стэйт" в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА - 103:90. Хозяева сократили отставание в серии - 1-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 34 очка и 13 подборов.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Сан-Антонио" - "Голден Стэйт" - 103:90 (30:22, 26:20, 21:29, 26:19)

С: Олдридж (22+10 подборов), Жинобили (16), Гэй (14).

Г: Дюрант (34+13 подборов), Томпсон (12), Ливингстон (10).

Счет в серии: 1-3.