"Сан-Антонио" проиграл "Филадельфии", Эмбиид оформил дабл-дабл

"Сан-Антонио" на своем паркете проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Бен Симмонс, набравший 21 очко.

В другой встрече "Портленд" на выезде переиграл "Даллас". Дабл-даблом в составе госттей отметился Эд Дэвис.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Портленд" - 93:107 (25:17, 19:35, 24:23, 25:32)

Д: Барнс (21), Смит (18), Мэттьюз (12)

П: Лиллард (29), Макколлум (20), Дэвис (15 + 13 подборов)

"Сан-Антонио" - "Филадельфия" - 78:97 (13:25, 18:25, 30:31, 17:16)

С: Олдридж (18), Газоль (11), Мюррей (10)

Ф: Симмонс (21), Эмбиид (18 + 14 подборов), Шарич (15)