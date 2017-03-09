"Сан-Антонио" победил "Сакраменто"

"Сан-Антонио" взял верх над "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:104. В параллельной встрече "Вашингтон" нанес поражение "Денверу" – 123:113.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" – "Сакраменто" – 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)

Сан: Джинобили (19), Ли (18 + 10 подборов), Миллс (17 + 10 передач).

Сак: Эванс (26), Лабиссьер (15), Куфос (12 + 10 подборов).

"Денвер" – "Вашингтон" – 113:123 (28:35, 22:32, 35:30, 28:26)

Д: Харрис (26), Чендлер (21), Пламли (19 + 10 подборов).

В: Уолл (30 + 10 передач), Бил (23), Портер (22).