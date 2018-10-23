"Сан-Антонио" победил "Лейкерс"

"Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме победил "Лейкерс".

В составе победителей Ламаркус Олдридж (37 очков и 10 подборов) и Демар Дерозан (32 очка и 10 передач) оформили дабл-дабл.

У "Лейкерс" 37 очков набрал Кайл Кузма,. Кроме того, дабл-даблы у Джоша Харта (20 очков и 10 подборов) и Леброна Джеймса (32 очка и 14 результативных передач).

Для "Лейкерс" это поражение стало третьим подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" (США) – "Сан-Антонио" (США) – 142:143 ОТ (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)