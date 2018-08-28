"Сан-Антонио" оставит контракт Джинобили в платежной ведомости

По информации ESPN, в "Сан-Антонио" приняли решение отчислить ветерана команды Ману Джинобили, который ранее объявил о завершении карьеры. Таким образом, контракт игрока на 2,5 миллиона останется в платежной ведомости клуба.

41-летний аргентинец будет получать деньги в течение трех лет. Он провел в НБА 16 сезонов (все – в составе "Сперз"). В прошедшем сезона он принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 8,9 очка, делал 2,5 передачи, 2,2 подбора, 0,7 перехвата и 0,2 блок-шота.

Всего в НБА Джинобили провел 1057 матчей, в которых в среднем набирал 13,3 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 3,8 результативной передачи. В составе "Сан-Антонио" Джинобили четыре раза становился чемпионом НБА.