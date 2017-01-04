"Сан-Антонио" одолел "Торонто", "Майами" проиграл "Финиксу"

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" обыграл "Торонто" со счетом 110:82. В другом поединке "Майами" уступил "Финиксу" – 90:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Вашингтон" – 113:105 (28:29, 33:38, 26:21, 26:17)

Д: Барнс (26), Уильямс (21), Харрис (17), Карри (16), Мэттьюс (12), Новицки (11).

В: Уолл (27), Бил (25), Портер (13), Моррис (13), Гортат (12).

"Сан-Антонио" – "Торонто" – 110:82 (29:18, 31:23, 28:17, 22:24)

С: Леонард (25), Олдридж (23), Паркер (15).

Т: ДеРозан (26), Росс (17), Джозеф (11), Кэрролл (10).

"Денвер" – "Сакраменто" – 113:120 (28:29, 23:31, 37:34, 25:26)

Д: Галлинари (24), Йокич (18), Нуркич (16), Харрис (15), Артур (12), Чендлер (10).

С: Казинс (31), Коллисон (26), Аффлало (19), Куфос (18).

"Финикс" – "Майами" – 99:90 (28:29, 28:23, 27:14, 16:24)

Ф: Букер (27), Крисс (18), Бледсоу (17), Барбоза (10).

М: Драгич (24), Рид (22), Эллингтон (12), Ричардсон (11).