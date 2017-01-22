"Сан-Антонио" одолел "Кливленд" в овертайме, Леонард набрал 41 очко

"Сан-Антонио" взял верх над "Кливлендом" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:115 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал форвард победившей команды Кавай Леонард, набравший 41 очко.

НБА

Регулярный сезон

"Кливленд" – "Сан-Антонио" – 115:118 ОТ (33:22, 25:35, 31:23, 18:27, 8:11)

К: Джеймс (29), Ирвинг (29), Томпсон (14 + 12 подборов), Лав (13 + 11 подборов).

С: Леонард (41), Олдридж (16 + 12 подборов), Ли (14 + 11 подборов), Мюррей (14).

"Денвер" – "Клипперс" – 123:98 (27:18, 32:27, 36:26, 28:27)

Д: Йокич (19 + 10 подборов), Галлинари (18), Бартон (18), Чендлер (18).

К: Спейтс (18), Риверс (16), Джордан (14 + 13 подборов).