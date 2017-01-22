07:29 22 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Сан-Антонио" одолел "Кливленд" в овертайме, Леонард набрал 41 очко

0
0
0

"Сан-Антонио" взял верх над "Кливлендом" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:115 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал форвард победившей команды Кавай Леонард, набравший 41 очко.

НБА

Регулярный сезон

"Кливленд" – "Сан-Антонио" – 115:118 ОТ (33:22, 25:35, 31:23, 18:27, 8:11)

К: Джеймс (29), Ирвинг (29), Томпсон (14 + 12 подборов), Лав (13 + 11 подборов).

С: Леонард (41), Олдридж (16 + 12 подборов), Ли (14 + 11 подборов), Мюррей (14).

"Денвер" – "Клипперс" – 123:98 (27:18, 32:27, 36:26, 28:27)

Д: Йокич (19 + 10 подборов), Галлинари (18), Бартон (18), Чендлер (18).

К: Спейтс (18), Риверс (16), Джордан (14 + 13 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ