"Сан-Антонио" обыграл "Вашингтон"

"Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл "Вашингтон" со счетом 112:100. Самым результативным игроком на площадке стал защитник "Уизардз" Брэдли Бил, набравший 25 очков.

В еще одном матче "Шарлотт" одержал победу над "Нью-Йорком". В этом поединке отличился защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Сан-Антонио" - 100:112 (22:23, 22:31, 32:36, 24:22)

В: Бил (25), Уолл (21), Портер (14).

С: Олдридж (24), Паркер (20), Ленард (19).

"Шарлотт" - "Нью-Йорк" - 107:102 (38:22, 20:25, 17:24, 32:31)

Ш: Уокер (28), Лэмб (18+17 подборов), Камински (14).

Н: Порзингис (25), Энтони (18), Роуз (18).