"Сан-Антонио" обыграл "Нью-Йорк", "Шарлотт" был сильнее "Сакраменто"

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" обыграл "Нью-Йорк" со счетом 100:91. В другом матче "Финикс" вырвал победу у "Атланты" – 104:103.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Сан-Антонио" – 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)

Н: Бизли (18), Томас (13), Порзингис (13), Ли (13), Кантер (12), Джек (10).

С: Олдридж (29), Ленард (25), Джинобили (12), Газоль (11), Бертанс (10).

"Финикс" – "Атланта" – 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)

Ф: Букер (34), Уоррен (31), Крисс (17), Лень (10).

А: Ильясова (21), Бэйзмор (20), Шредер (20), Белинелли (16).

"Сакраменто" – "Шарлотт" – 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)

С: Рэндолф (24), Фокс (17), Лабиссьер (17), Хилл (11), Богданович (11), Куфос (10).

Ш: Батюм (21), Ховард (20), Лэмб (16), О’Брайан (16), Уокер (12), Камински (12), Кидд-Гилкрист (10), Уильямс (10).