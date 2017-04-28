07:18 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Сан-Антонио" обыграл "Мемфис" и вышел в следующий раунд плей-офф

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"Сан-Антонио" на выезде в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА обыграл "Мемфис" - 103:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 29 очков. Эта победа позволила "Спэрз" выиграть серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с "Хьюстоном"

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Мемфис" - "Сан-Антонио" - 96:103 (22:24, 28:21, 24:30, 22:28)

М: Конли (26), М. Газоль (18), Рэндолф (13).

С: Леонард (29), Паркер (27), Олдридж (17+12 подборов).

Счет в серии: 2-4.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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