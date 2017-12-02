"Сан-Антонио" нанес "Мемфису" десятое поражение подряд в дуэли братьев Газолей

"Сан-Антонио" на выезде обыграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА - 95:79. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Спэрз" Ламаркус Олдридж, набравший 22 очка. Это поражение стало 10-м подряд для "Гризлиз".

В этой игре друг против друга сошлись братья Газоли. Марк набрал 16 очков и 13 подборов за "Мемфис", Поу - 8+8 за "Сан-Антонио".

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Сан-Антонио" - 79:95 (18:24, 20:23, 21:21, 20:27)

М: М. Газоль (16+13 подборов), Маклемор (14), Парсонс (12).

С: Олдридж (22), Гэй (18), Жинобили (11).