"Сан-Антонио" крупно переиграл "Денвер"

"Сан-Антонио" разгромил "Денвер" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 127:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Спэрс" Ламаркус Олдридж, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Сан-Антонио" – 99:127 (33:29, 20:29, 24:32, 22:37)

Д: Йокич (19 + 11 подборов), Галлинари (15), Артур (13).

С: Олдридж (28), Леонард (24), Паркер (21).

"Даллас" – "Финикс" – 95:102 (22:19, 23:22, 27:29, 23:32)

Д: Уильямс (20), Барнс (19), Карри (16).

Ф: Бледсоу (26), Букер (22), Лень (14).