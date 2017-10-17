"Сан-Антонио" и Олдридж договорились о трехлетнем контракте на 72,3 миллиона долларов

Руководство "Сан-Антонио" и форвард Ламаркус Олдридж достигли договоренности о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3 года. По условиям сделки 32-летний игрок заработает 72,3 миллиона долларов.

Отмечается, что Олдридж использовал опцию продления действующего соглашения на сезон-2018/19, за который он получит 22,3 миллиона долларов. Пролонгация вступит в силу с сезона-2019/20. Контракт на сезон-2020/21 гарантирован форварду лишь частично.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2016/17 Олдридж набирал в среднем 17,3 очка, совершая 7,3 подбора, 1,9 передачи и 1,2 блок-шота за игру. В плей-офф на его счету 16,5 очка, 7,4 подбора, 1,5 передачи и 1 блок-шот.