"Сан-Антонио" и "Атланта" добились побед

"Даллас" на своем паркете проиграл "Атланте" (82:97) в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-дабл оформил центровой "Хокс" Дуайт Ховард, совершив 20 подборов. Его команда занимает четвертой место в таблице "Востока". Эта победа стала для "Атланты" шестой подряд.

В другой встрече "Сан-Антонио" взял верх над "Шарлотт" (102:85), продлив победную серию до трех встреч. 21 очко набрал литовский новичок "Спэрс" Давис Бертанс, выходивший со скамейки. Техасцы по-прежнему идут вторыми в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Атланта" - 82:97 (20:22, 22:23, 17:21, 23:31)

Д: Х. Барнс (21), Новицки (11), Дев. Харрис (11), Богут (2 + 11 подборов).

А: Хардуэй (22), Шредер (20), Миллсэп (17 + 9 подборов), Ховард (15 + 20 подборов), Мускала (11).

"Сан-Антонио" – "Шарлотт" - 102:85 (24:24, 23:26, 26:14, 29:21)

С: Бертанс (21), К. Леонард (19), Олдридж (15 + 11 подборов), Дедмон (15 + 10 подборов), Миллс (13).

Ш: Уокер (18), Лэмб (13 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов), Марв. Уильямс (11), Хибберт (10).