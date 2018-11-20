Самому возрастному дебютанту НБА исполнилось 33 года

Твиттер НБА G-Лиги поздравил с днем рождения ветерана фарм-клуба "Лейкерс" Андре Инграма. 33-летний баскетболист в прошлом сезоне выступал за основную команду.

Играм прославился тем, что в прошлом сезоне подписал с "Лейкерс" 10-дневный контракт на 13 824 доллара, провел в НБА две игры, собрав в среднем 12 очков и 3 подбора. Спортсмен дебютировал в НБА в 32 года. Он стал самым возрастным дебютантом НБА с 1964 года. (Игорь Барышев)