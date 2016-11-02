"Сакраменто" уступил "Майами", несмотря на 60 очков Гэя и Казинса

"Майами" переиграл "Сакраменто" в овертайме матча регулярного чемпионата НБА со счетом 108:96. Самым результативными игроками встречи стали форвард и центровой "Кингз" Руди Гэй и Демаркус Казингс, набравшие по 30 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Майами" – "Сакраменто" – 108:96 ОТ (28:26, 26:24, 19:17, 18:24, 17:5)
М: Драгич (25), Джонсон (22), Уэйтерс (20).
С: Гэй (30 + 12 подборов), Казинс (30), Аффлало (18).
"Детройт" – "Нью-Йорк" – 102:89 (32:29, 32:26, 22:24, 16:10)
Д: Харри (25 + 10 подборов), Моррис (22), Колдуэлл-Поуп (19).
Н: Энтони (24), Роуз (19), Порзингис (18).
"Миннесота" – "Мемфис" – 116:80 (29:16, 33:20, 35:23, 19:21)
Мин: Лавин (31), Уиггинс (17), Дженг (17).
Мем: Дэвис (17), Уильямс (14), Харрисон (12).
"Нью-Орлеан" – "Милуоки" – 113:117 (32:29, 22:34, 32:21, 27:33)
Н: Дэвис (35 + 15 подборов), Фрэйзер (20), Хилл (18).
М: Адетокумбо (24 + 10 подборов0, Паркер (21), Брогдон (14).