05:38 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Сакраменто" уступил "Майами", несмотря на 60 очков Гэя и Казинса

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"Майами" переиграл "Сакраменто" в овертайме матча регулярного чемпионата НБА со счетом 108:96. Самым результативными игроками встречи стали форвард и центровой "Кингз" Руди Гэй и Демаркус Казингс, набравшие по 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Сакраменто" – 108:96 ОТ (28:26, 26:24, 19:17, 18:24, 17:5)

М: Драгич (25), Джонсон (22), Уэйтерс (20).

С: Гэй (30 + 12 подборов), Казинс (30), Аффлало (18).

"Детройт" – "Нью-Йорк" – 102:89 (32:29, 32:26, 22:24, 16:10)

Д: Харри (25 + 10 подборов), Моррис (22), Колдуэлл-Поуп (19).

Н: Энтони (24), Роуз (19), Порзингис (18).

"Миннесота" – "Мемфис" – 116:80 (29:16, 33:20, 35:23, 19:21)

Мин: Лавин (31), Уиггинс (17), Дженг (17).

Мем: Дэвис (17), Уильямс (14), Харрисон (12).

"Нью-Орлеан" – "Милуоки" – 113:117 (32:29, 22:34, 32:21, 27:33)

Н: Дэвис (35 + 15 подборов), Фрэйзер (20), Хилл (18).

М: Адетокумбо (24 + 10 подборов0, Паркер (21), Брогдон (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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