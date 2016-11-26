"Сакраменто" уступил "Хьюстону"

"Хьюстон" на выезде переиграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Демаркус Казинс, записавший на свой счет 32 очка, 9 подборов, 1 результативную передачу и 5 блок-шотов при показателе полезности "-15".

Это уже третье поражения для "Сакраменто" за последние пять встреч. "Хьюстон" же реабилитировался перед болельщиками за проигрыш "Торонто" два дня назад.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Хьюстон" - 104:117 (19:38, 31:30, 24:22, 30:27)

С: Казинс (32), Лоусон (12), Барнс (12).

Х: Харден (23), Ариза (18), Капела (17).