"Сакраменто" расстался с Фармаром

"Сакраменто" объявил об отчислении защитника Джордана Фармара. Такое решение было принято в связи с завершением дисквалификации Даррена Коллисона. Защитник был отстранен лигой на восемь матчей в связи с делом о домашнем насилии. Но Коллисон сможет сыграть уже во вторник в матче с "Нью-Орлеаном".

Интересно, что "Сакраменто" уже отчислял Фармара две недели назад, но после дисквалификации Коллисона вернул его в команду. В нынешнем сезоне 29-летний разыгрывающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 6,0 очка и делая 4,5 передачи.