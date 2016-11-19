"Сакраменто" проиграл "Клипперс", несмотря на 38 очков Казинса

"Клипперс" победил "Сакраменто" в матче регулярного сезона НБА - 121:115. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Дамаркус Казинс, на счету которого 38 очков и 13 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Клипперс" - 115:121 (24:40, 30:33, 31:31, 30:17)

С: Казинс (38 + 13 подборов), Лоусон (18), Коллисон (16), Барнс (15).

К: Гриффин (29), Редик (26), Д. Джордан (16 + 12 подборов), Риверс (12), К. Пол (11).