"Сакраменто" прервал серию из пяти поражений подряд, в овертайме победив "Бруклин"

"Сакраменто" в овертайме одержал победу над "Бруклином" со счетом 116:111 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кингз" прервали серию из пяти поражений подряд, "Нетс" проиграли вторую встречу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бруклина" Демарре Кэрролл, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Джарретт Аллен.

В составе "Сакраменто" по 17 очков на свой счет записали разыгрывающий Де'Аарон Фокс и Уилли Коули-Стайн.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" – "Бруклин" – 116:111 ОТ (22:31, 31:20, 20:28, 27:21, 16:11)

С: Фокс (17), Коули-Стайн (17).

Б: Кэрролл (22), Аллен (14+11 подборов).