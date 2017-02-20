"Сакраменто" предлагал Казинса "Лейкерс", те не захотели отдавать Ингрэма

"Сакраменто" и "Лейкерс" вели переговоры по переходу центрового "Кингз" Демаркуса Казинса, утверждает авторитетный инсайдер Андриан Войнаровски. Но сделка не состоялась, так как "Короли" хотели получить в обмен форварда "озерных" Брэндона Ингрэма, которого те выбрали на драфте-2016 под вторым общим номером.

В итоге, как сообщалось ранее, "Сакраменто" договорился о переходе Казинса в "Нью-Орлеан" за Бадди Хилда, Тайрика Эванса, Лэнгстона Гэллоуэя и два драфт-пика. Игрэм в нынешнем сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 8,0 очка, делая 4,1 подбора и 1,9 передачи.