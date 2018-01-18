"Сакраменто" потерпело шестое поражение подряд, уступив "Юте"

"Юта" победила "Сакраменто" со счетом 120:105 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Джаз" Донован Митчелл, набравший 34 очка.

У "Кингз" дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов оформил Уилли Коли-Стайн.

Отметим, что игроки "Сакраменто" проиграли в шестом матче подряд. "Юта" прервала серию из двух поражений.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" – "Юта" – 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32)

С: Коли-Стайн (26+11 подборов), Богданович (25), Хилл (20).

Ю: Митчелл (34), Худ (25), Фэйворз (14+11 подборов).