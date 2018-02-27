"Сакраменто" потерпел четвертое поражение кряду, проиграв "Миннесоте"

В матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота" на выезде переиграла "Сакраменто" со счетом 118:100. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс, в активе которого 26 очков.
Эта поражение стало для "Кингз" четвертым кряду.
"Миннесота" занимает третье место турнирной таблицы Западной конференции, "Сакраменто" - 14-е.
НБА
Регулярный сезон
"Сакраменто" - "Миннесота" - 100:118 (29:29, 31:34, 17:34, 23:21)
С: Лабиссьер (20), Коуйли-Стайн (17), Хилд (16), Фокс (13).
М: Таунс (26), Уиггинс (22), Тиг (20), Гибсон (15).
27 февраля.