"Сакраменто" потерпел четвертое поражение кряду, проиграв "Миннесоте"

В матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота" на выезде переиграла "Сакраменто" со счетом 118:100. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс, в активе которого 26 очков.

Эта поражение стало для "Кингз" четвертым кряду.

"Миннесота" занимает третье место турнирной таблицы Западной конференции, "Сакраменто" - 14-е.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Миннесота" - 100:118 (29:29, 31:34, 17:34, 23:21)

С: Лабиссьер (20), Коуйли-Стайн (17), Хилд (16), Фокс (13).

М: Таунс (26), Уиггинс (22), Тиг (20), Гибсон (15).

27 февраля.

Турнирная таблица НБА