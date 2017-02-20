"Сакраменто" официально обменял Казинса и Касспи в "Нью-Орлеан"

"Нью-Орлеан" на своем сайте объявил об обмене из "Сакраменто" центрового Демаркуса Казинса и форварда Омри Касспи. Взамен "Кингз" получили защитников Тайрика Эванса, Лэнгстона Гэллоуэя и Бадди Хилда, а также драфт-пики первого и второго раунда на 2017 год. В текущем сезоне 26-летний Казинс провел 55 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирал 27,8 очка и делал по 10,6 подбора.

– Мы рады приветствовать Казинса и Касспи в нашей семье, – цитирует сайт "Нью-Орлеан" генерального менеджера команды Делла Демпса. – Это захватывающее время для наших болельщиков, поскольку мы продолжаем искать варианты для развития нашего успеха. Уверен, что фанаты будут рады переходу в нашу команду этих баскетболистов.