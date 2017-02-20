"Сакраменто" обменял Казинса в "Нью-Орлеан"

Центровой "Сакраменто" Демаркус Казинс продолжит карьеру в "Нью-Орлеане". Об этом сообщает ряд авторитетных инсайдеров, включая Адриана Войнаровски и Марка Стейна. В общем "Кингз" получат Бадди Хилда, Тайрика Эванса, Лэнгстона Гэллоуэя и пики первого и второго раунда будущего драфта. Причем пик первого раунда будет защищен в "топ-3".

При этом агент Казинса Джаринн Акана заявил, что генеральный менеджер клуба Владе Дивац уверил его, что никакого обмена не будет. Тем не менее западные СМИ говорят о нем, как о свершившемся факте. Также Акана отметил, что его подопечный вряд ли подпишет новый контракт с командой, в которую его обменяют, уже этим летом. Нынешнее соглашение 26-летнего игрока истекает в 2018 году.

Казинс всю свою карьеру в НБА провел в "Сакраменто". В нынешнем сезоне он принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 27,8 очка, делая 10,7 подбора, 4,9 передачи, 1,4 перехвата и 1,3 блок-шота за игру. Также в сделку войдет форвард "Кингз" Омри Каспи.

Отметим, что в Матче звезд-2017 Казинс играл в одной команде с лидером "Нью-Орлеана" Энтони Дэвисом. Они – единственные игроки в НБА, которые в каждом последних четырех сезонах в среднем набирают не меньше 20 очков и делают не меньше 10 подборов.