"Сакраменто" хочет сохранить Маклемора и Гэя

Генеральный менеджер "Сакраменто" Владе Дивац опроверг слухи о том, что клуб хочет обменять Бена Маклемора и Руди Гэя. При этом он не исключил, что Гэй покинет "Кингз" через год.

– Мы очень довольны Беном, тем, как он прогрессирует этим летом, – приводит HoopsHype слова Диваца. – Он – молодой игрок, и нам это нравится. Так что клуб намерен сохранить его. Руди? Он невероятный талант, один из тех, за чьей игрой приятно смотреть.

Мы считаем, что Руди сыграет важную роль в успехе нашей команды, поэтому решили его оставить. Если он не покинет нас через год, это будет здорово. Если уйдет – что же, ладно. Но мы были хотели быть уверены, что будем конкурентоспособны в этом сезоне.