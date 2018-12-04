Сабонис - лучший баскетболист Литвы

Центровой "Индианы" Домантас Сабонис назван лучшим баскетболистом года в Литве. Награду за сына получал знаменитый отец, который признался, что счастлив наблюдать за прогрессом сына.

- Главное - здоровье, остальное придет со временем, - цитирует Арвидаса Сабониса официальный твиттер клуба. (Игорь Барышев)

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