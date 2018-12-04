16:17 | Баскетбол — НБА

Сабонис - лучший баскетболист Литвы

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Центровой "Индианы" Домантас Сабонис назван лучшим баскетболистом года в Литве. Награду за сына получал знаменитый отец, который признался, что счастлив наблюдать за прогрессом сына.

- Главное - здоровье, остальное придет со временем, - цитирует Арвидаса Сабониса официальный твиттер клуба. (Игорь Барышев)

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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