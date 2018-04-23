С сиреной от своей трехочковой. Эффектный бросок Джей Ар Смита

Защитник "Кливленда" Джей Ар Смит в четвертом матче серии плей-офф НБА против "Индианы" (104:100) отметился эффектным броском. На исходе первой четверти 32-летний игрок "Кавальерс" нанес точный бросок от своей трехочковой линии менее чем за секунду до сирены - после него счет стал 30:24 в пользу команды из Кливленда.

После четырех игр счте в серии до четырех побед ничейный - 2-2. Пятая игра состоится в ночь на 26 апреля по московскому времени.