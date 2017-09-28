С 2019 года будут изменены правила лотереи драфта игроков

Совет управляющих НБА, заседание которого состоялось в Нью-Йорке, внес новый проект проведения драфта. Как сообщает ESPN, этот проект должен быть реализован с 2019 года. Новые правила подразумевают снижение шансов трех худших команд лиги на получение первого выбора до 14 процентов. Сейчас шансы равны 25, 19,9 и 15,6 процента соответственно для трех худших клубов. Также с трех до четырех увеличено число первых номеров, которые будут разыграны в лотерее.

Here is an ESPN graphic on how NBA Draft lottery odds change in 2019 pic.twitter.com/Jk8X7q0J3Z – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 сентября 2017 г.

Кроме того, планируется наказывать клубы за неиспользование здоровых игроков в матчах, особенно это касается игр высочайшей категории, которые широко транслируются. Это правило внедряется в интересах зрителей.