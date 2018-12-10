Руководство "Чикаго" присутствовало на собрании команды

Вице-президент "Чикаго" Джон Пэксон и генеральный менеджер клуба Гар Форман присутствовали на собрании игроков и тренеров команды в воскресенье, информирует The Chicago Tribune.

Сообщается, что игроки команды не захотели тренироваться и провел собрание вопреки желанию нового главного тренера клуба Джима Бойлена.

Встреча прошла на следующий день после рекордного домашнего поражения "Буллс" от "Селтикс" - 77:133. После собрания игроки вышли на корт для индивидуальной работы.

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