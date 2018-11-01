Роуз заработал рекордные в карьере 50 очков

Защитник "Миннесоты" Деррик Роуз в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой Джаз" (128:125) набрал рекордные в карьере 50 очков. Он стал самым результативным игроком встречи.

30-летний Роуз реализовал 19 из 31 броска с игры, 4 из 7 трехочковых, 8 из 11 штрафных. Также игрок отметился 6 передачами, 4 подборами, 2 перехватами и блок-шотом.

До этого лучшим результатом Роуза были 42 очка в составе "Чикаго" - это произошло в игре против "Индианы" 18 марта 2011 года.