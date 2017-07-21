Роуз провел переговоры с "Лейкерс"

Защитник "Нью-Йорка" Деррик Роуз провел переговоры с представителями "Лейкерс". Как сообщает ESPN, они продолжались три часа. По информации источника, стороны остались довольны. Сейчас игрок взял время на раздумья.

Отметим, что на 28-летнего баскетболиста также претендует "Клипперс". Кроме того, не исключается и вариант с возвращением спортсмена в "Чикаго". Отметим, Роуз выступал в "Чикаго" до перехода в "Нью-Йорк" в 2016 году. На его счету 406 игр за команду с показателем 19,7 очка в среднем.