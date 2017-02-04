Роуз понимает, что может покинуть "Никс"

Разыгрывающий "Никс" Деррик Роуз заявил, что знает о ситуации в клубе и подтвердил, что может покинуть команду по окончании сезона. В текущем сезоне 28-летний спортсмен провел 43 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирал 17,9 очка за игру и делал по 4,4 передач.

– Я знаю, что могу уйти, – цитирует ESPN Роуза. – Об этом идет много разговоров, так что невозможно пропустить мимо ушей. У меня контракт на один год. Если вдруг в команде будет перестройка, то мне придется уйти. Не могу точно сказать. Моя работа заключается в том, чтобы сосредотачиваться на каждую игру, помогать команде одерживать победы, показывать свою лучшую игру. Я пытаюсь вернуть свои кондиции.