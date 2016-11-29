Роуз по ходу сезона может подписать новый контракт

Разыгрывающий защитник "Нью-Йорка" Деррик Роуз может уже по ходу текущего сезона в НБА подписать новый контракт. Как сообщает New York Post, клуб заинтересован в заключении нового соглашения с 28-летним американцем, но официального предложения пока не сделал. Предположительно, новый договор с Роузом будет рассчитан на 3 года, в течение которых игрок заработает 75 миллионов долларов.

- Я не говорил пока с клубом на тему нового контракта, - отметил Роуз. - Сейчас я больше думаю о победах команды. Посмотрим, что произойдет дальше. Я больше озабочен попытками выиграть матчи, но все же хотел бы поговорить на тему нового контракта с семьей и клубом.

Напомним, Деррик Роуз является 14-м самым высокооплачиваемым игроком в этом сезоне НБА с зарплатой в 21,3 миллиона долларов.