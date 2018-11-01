Роуз не смог сдержать слез после матча с "Ютой", в котором набрал рекордные 50 очков

Защитник "Миннесоты" Деррик Роуз, который в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой Джаз" (128:125) набрал рекордные в карьере 50 очков, не смог сдержать слез в послематчевом интервью. Он стал самым результативным игроком встречи.

– Я много работал для этого. Это очень много значит для меня. Я много и упорно работал. Сделал это для нашей организации, для фанатов, для всех. Я хочу играть там, где сейчас выступаю, – сказал Роуз в послематчевом интервью.

Напомним, 30-летний Роуз реализовал 19 из 31 броска с игры, 4 из 7 трехочковых, 8 из 11 штрафных. Также игрок отметился 6 передачами, 4 подборами, 2 перехватами и блок-шотом.