20:36 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Роуз мог уйти из баскетбола из-за семейных проблем

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Разыгрывающий "Никс" Деррик Роуз заявил, что задумывался об уходе из баскетбола из-за недавних проблем. Ранее американец был оштрафован клубом за неявку на игру регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана" (96:110). Помимо штрафа никаких других наказаний для игрока не ожидается. В понедельник Роуз был готов бросить баскетбол, чтобы чаще быть рядом с семьей.

– Это все из-за семейных проблем, – цитирует The New York Daily News Роуза. – И не имеет ничего общего с баскетболом и командой. Это первый раз, когда я почувствовал что-то подобное. Просто мне нужно быть рядом со своей семьей.

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Материалы REN-TV

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