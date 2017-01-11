Роуз мог уйти из баскетбола из-за семейных проблем

Разыгрывающий "Никс" Деррик Роуз заявил, что задумывался об уходе из баскетбола из-за недавних проблем. Ранее американец был оштрафован клубом за неявку на игру регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеана" (96:110). Помимо штрафа никаких других наказаний для игрока не ожидается. В понедельник Роуз был готов бросить баскетбол, чтобы чаще быть рядом с семьей.

– Это все из-за семейных проблем, – цитирует The New York Daily News Роуза. – И не имеет ничего общего с баскетболом и командой. Это первый раз, когда я почувствовал что-то подобное. Просто мне нужно быть рядом со своей семьей.