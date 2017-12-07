Роуз извинился перед одноклубниками

Лидер "Кливленда" Деррик Роуз принес извинения своей команде за то, что самовольно покинул расположение клуба. Он из-за очередной травмы покинул базу "Кливленда" и даже подумывал о завершении карьеры.

– Деррик вернулся и хотел извиниться перед командой, хотя это не было нужно, – цитирует AFP главного тренера "Кливленда" Тайрона Лю. – Но Роуз очень этого хотел. Он спросил меня, может ли поговорить с командой перед утренней тренировкой. Вся команда с радостью его выслушала. Он рад, что вернулся.