Рондо станет игроком "Нью-Орлеана"

Разыгрывающий Рэджон Рондо продолжит карьеру в "Нью-Орлеане". Об этом в своем Твиттере сообщил инсайдер Шемс Чарания. Соглашение будет рассчитано на один год. Отметим, что Рондо уже играл с одним из лидеров "Пеликанс" Демаркусом Казинсом в "Сакраменто".

30 июня "Чикаго" отчислил 31-летнего защитника. В минувшем сезоне на счету Рондо 7,8 очка, 6,7 передачи, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в 69 матчах регулярки. В плей-офф из-за травмы он лишь дважды появлялся на паркете. В этих двух играх он в среднем набирал 11,5 очка, делал 10,0 передачи, 8,5 подбора и 3,5 перехвата.