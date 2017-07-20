Рондо подписал однолетний контракт с "Нью-Орлеаном"

Разыгрывающий Рейджон Рондо подписал контракт с "Нью-Орлеаном", сообщает инсайдер Шемс Чарания. Соглашение рассчитано на один год, за это время 31-летний игрок получит 3,3 миллиона долларов.

30 июня "Чикаго" отчислил защитника. В минувшем сезоне на счету Рондо 7,8 очка, 6,7 передачи, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф из-за травмы он лишь дважды появлялся на паркете. В этих двух играх он в среднем набирал 11,5 очка, делал 10,0 передачи, 8,5 подбора и 3,5 перехвата.