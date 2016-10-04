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Рондо и Уэйд дебютировали в "Чикаго"

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Защитники "Чикаго" Рэджон Рондо и Дуэйн Уэйд дебютировали в составе нового клуба в предсезонном матче против "Милуоки", который проходит в эти минуты. Напомним, "Буллз" заключил контракты с игроками в июле. Соглашение с Рондо рассчитано на два года, за это время защитник заработает 28 миллионов долларов. Детали соглашения с 34-летним Уэйдом не раскрываются, однако в СМИ появлялась информация о том, что речь идет о двухлетнем контракте стоимостью 48 миллионов долларов.

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